بريطانيا تصرف مساعدات إضافية لليمن بقيمة 139 مليون جنيه استرليني

أعلنت بريطانيا الأربعاء صرف تمويل إضافي بقيمة 139 مليون جنيه استرليني للمساعدات الإنسانية في اليمن الذي يشهد حربا منذ أكثر من تسع سنوات و"إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".



وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن هذه الأموال الجديدة "ستساعد في إطعام أكثر من 850 ألف شخص وعلاج 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية".



وأكدت لندن أنه بعد تسع سنوات من النزاع "يعاني الشعب اليمني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، لافتة إلى أن "أكثر من نصف السكان (18,2 مليون شخص) بحاجة إلى مساعدة إنسانية".

