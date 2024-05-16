نتنياهو: معركة رفح حاسمة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة في الحرب ضد حركة حماس.



وقال نتنياهو أثناء حديثه مع جنود في منطقة رفح إن "المعركة في رفح حاسمة، إنها معركة تقرر أشياء كثيرة في هذه الحملة".