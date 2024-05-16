حماس تدعو الدول العربية لاتخاذ "الإجراءات اللازمة لإجبار" إسرائيل على وقف "العدوان"

طالبت حركة حماس الدول العربية باتخاذ "ما يلزم من إجراءات تُجبر" إسرائيل على وقف "العدوان" في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.



وقالت الحركة في بيان: "ندعو الدول العربية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار".