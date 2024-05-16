إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.



وكتب بوينتي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو أيار.



وذكرت صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طنا من المواد المتفجرة من مدراس الهندية.