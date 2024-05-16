مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: المجاعة خطر وشيك والتخطيط لمساعدات غزة شبه مستحيل

حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث من أن المجاعة خطر وشيك في غزة مع نفاد مخزونات الأغذية، لافتا الى أن التحديات الجديدة منذ بداية العملية الإسرائيلية في رفح تجعل التخطيط للمساعدات وتوزيعها شبه مستحيل.



وقال جريفيث إن المنظمة الدولية تجد صعوبة في مساعدتهم، في وقت توقف فيه تقريبا قدوم المساعدات من جنوب غزة ويفاقمفيه تجدد القتال تحديات توزيع المساعدات.



وأضاف جريفيث لرويترز في خلال مقابلة في جنيف: "تنفد مخزونات الطعام الموجودة بالفعل في جنوب غزة. أعتقد أننا نتحدث عن عدم بقاء شيء تقريبا".



وتابع: "لذلك فالعملية الإنسانية عالقة، إنها عالقة تماما. لا يمكننا القيام بما نريد فعله"، واصفا عمليات الإغاثة بأنها "لا يمكن التخطيط لها".