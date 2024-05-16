الجيش الإسرائيلي يقول إن رهينتين تايلانديين محتجزين في غزة لقيا حتفهما

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رهينتين تايلانديين كان يعتقد في وقت سابق أنهما على قيد الحياة في غزة قتلا في هجوم 7 تشرين الأول وأن جثتيهما محتجزتان في القطاع الفلسطيني.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: "أبلغنا عائلتي مواطنين تايلانديين مختطفين، كانا يعملان في الزراعة في المزارع القريبة من كيبوتس بئيري، بأنهما قُتلا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 تشرين الأول وأن حماس تحتجز جثتيهما".