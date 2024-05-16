وزير المالية الاسرائيلي: إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.



وقال سموتريتش إن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.