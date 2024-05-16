حكومة حماس تتهم إسرائيل بقتل أكثر من 100 أكاديمي وباحث في غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس قائمة تضم أسماء أكثر من 100 أكاديمي وباحث قال إنهم قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.



ودان المكتب في بيان "اغتيال اسرائيل لفئة العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين، وهي فئة متميزة في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".



ووصف مقتلهم بأنه "إبادة جماعية".



وأضاف البيان أن قتل هذا العدد من الأكاديميين والباحثين يمثل "رسالة واضحة من اسرائيل تهدف إلى القضاء على العلماء والباحثين في القطاع التعليمي بشكل كامل".



وتضم القائمة أسماء 104 أكاديميين وباحثين بينهم سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية في غزة والذي يعتبر باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.