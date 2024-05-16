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حماس "تأسف" لخطاب عباس خلال القمة العربية وترى أن إسرائيل لا تحتاج الى ذرائع
أخبار دولية
2024-05-16 | 15:14
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حماس "تأسف" لخطاب عباس خلال القمة العربية وترى أن إسرائيل لا تحتاج الى ذرائع
عبّرت حركة حماس عن "الأسف" لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الذي اعتبر فيه أن هجمات الحركة في السابع من تشرين الأول "وفرّت لإسرائيل ذرائع" لإطلاق الحرب في قطاع غزة.
وقالت في بيان: "نعرب عن أسفنا لما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية بشأن عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية، ونؤكّد أن العدو الصهيوني لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا".
وأكدت الحركة أن هجومها على إسرائيل شكّل "الحلقة الأهم" في مواجهة إسرائيل.
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