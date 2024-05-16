الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن: مقترح الجامعة العربية نشر قوات دولية قد يضر بجهود هزيمة حماس

أخبار دولية
2024-05-16 | 15:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن: مقترح الجامعة العربية نشر قوات دولية قد يضر بجهود هزيمة حماس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
واشنطن: مقترح الجامعة العربية نشر قوات دولية قد يضر بجهود هزيمة حماس

اعتبرت الولايات المتحدة أنّ مقترح الجامعة العربيّة نشر قوّات دوليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة يمكن أن يضرّ بجهود إسرائيل لهزيمة حركة حماس، لكنّ واشنطن لم تذهب إلى حدّ معارضته. 

     

وخلال قمّة عُقدت الخميس في البحرين، دعا القادة العرب إلى نشر قوّات دوليّة "في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة" إلى حين تنفيذ حلّ الدولتين.  

     

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل "نحن نعلم أن إسرائيل تركّز على... هزيمة حماس". 

     

وأضاف للصحافيين: "صراحة، إنّ إضافة مزيد من القوات الأمنية قد يعرّض هذه المهمة للخطر".

     

لكنّه أشار إلى أنّ الولايات المتحدة ليس لديها بعد "تقييم حاسم" لبيان القمّة، لافتا إلى أن إرسال قوّة قد يكون مقبولا أكثر بمجرّد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

     

وتابع باتيل "نحن نركّز أولا وقبل كلّ شيء على إنهاء هذا الصراع". 

     

وقال إنّ "العديد من الشركاء داخل العالم العربي وخارجه يشاركوننا مخاوفنا ويتشاركون في الرغبة في تأدية دور بنّاء عندما تسمح الظروف بذلك". 

     

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، لكنها تنتقد بشكل متزايد حملتها العسكرية بسبب الخسائر في صفوف المدنيين. وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه لن يرسل قوات أميركية في إطار هذا النزاع.


آخر الأخبار

أخبار دولية

مقترح

الجامعة

العربية

دولية

بجهود

هزيمة

LBCI التالي
روسيا تقدمت 278 كيلومترًا مربعًا في أوكرانيا خلال سبعة أيام في أكبر اختراق لها منذ نهاية 2022
أوكرانيا تعلن أنها أوقفت "التقدّم" الروسي في "مناطق معيّنة" من خاركيف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:04

القمة العربية: لنشر قوات دولية في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتين

LBCI
أخبار دولية
15:14

حماس "تأسف" لخطاب عباس خلال القمة العربية وترى أن إسرائيل لا تحتاج الى ذرائع

LBCI
أخبار دولية
14:46

حماس تدعو الدول العربية لاتخاذ "الإجراءات اللازمة لإجبار" إسرائيل على وقف "العدوان"

LBCI
أخبار دولية
2024-05-15

واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:30

وزارة الخارجية الإسرائيلية: جنوب أفريقيا تقدم مزاعم منحازة وكاذبة

LBCI
أخبار دولية
16:26

القمة التالية لجامعة الدول العربية في بغداد

LBCI
أخبار دولية
15:14

حماس "تأسف" لخطاب عباس خلال القمة العربية وترى أن إسرائيل لا تحتاج الى ذرائع

LBCI
أخبار دولية
15:07

حكومة حماس تتهم إسرائيل بقتل أكثر من 100 أكاديمي وباحث في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:05

الجميّل لجدل: عملية الترحيل للاجئين السوريين في لبنان لن تحصل طالما أنّ حزب الله باقٍ على ابتزازه للغرب لتفكيك الحصار عن الاسد

LBCI
أخبار دولية
14:51

إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
17:31

عمدة خاركيف في أوكرانيا: المدينة تتعرض لهجوم روسيّ بالصواريخ

LBCI
أخبار لبنان
10:45

وزارة الصناعة تقفل أربعة مصانع مخالفة بالشمع الأحمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
01:52

الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل

LBCI
أخبار دولية
04:43

مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
خبر عاجل
08:22

ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف

LBCI
فنّ
06:01

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

LBCI
فنّ
05:59

"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

LBCI
حال الطقس
01:52

درجات الحرارة الى ارتفاع...

LBCI
فنّ
05:06

نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More