مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون إرسال أسلحة إلى إسرائيل

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة إلى إسرائيل، وسعى لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.



وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي

إلى حد كبير.



وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم ثلاثة جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.