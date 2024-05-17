واشنطن: لا يمكن للصين تحسين علاقاتها مع الغرب ودعم روسيا في آن

اعتبرت الولايات المتحدة أنّ الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يمكنه أن يحسّن العلاقات مع الغرب وأن يدعم روسيا في الوقت نفسه، وذلك بعدما تعهّد تعزيز العلاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



ورأى المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل للصحافيّين أنّ "جمهوريّة الصين الشعبيّة لا يمكنها أن تجمع بين الأمر ونقيضه".



وأكد أن الصين لا يمكن أن "تكون لها علاقات أفضل مع أوروبا ودول أخرى بينما تستمر في الوقت نفسه في تأجيج أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ زمن طويل"، في إشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا.



ولا تمدّ بكين موسكو مباشرة بأسلحة، إلا أن واشنطن اتّهمتها في الأسابيع الأخيرة بتزويدها مواد وتكنولوجيات ذات استخدام مزدوج، يمكن أن تساعدها في جهودها لتوسيع إمكاناتها العسكرية، في أكبر عملية إعادة تسلّح تشهدها روسيا منذ الحقبة السوفياتية.