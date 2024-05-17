اوستن لغالانت: لضرورة حماية المدنيين بغزة وضمان تدفق المساعدات

أكد وزير الجفاع الاميركي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "الضرورة التي لا تقبل الجدال" لحماية

المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون توقف قبل أي عملية عسكرية محتملة في رفح.