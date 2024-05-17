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مقتل امرأة وطفلها في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على قرية روسية

أخبار دولية
2024-05-17 | 01:55
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مقتل امرأة وطفلها في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على قرية روسية
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مقتل امرأة وطفلها في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على قرية روسية

أدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية أصاب سيارة تقلها عائلة في قرية حدودية روسية إلى مقتل امرأة وطفلها البالغ أربع سنوات، وفق ما أفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في وقت مبكر الجمعة. 
     
وأعلن غلادكوف أنه "نتيجة الانفجار، توفيت المرأة على الفور".
     
واشار إلى أن "الطفل كان في حالة حرجة، وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذه"، لافتا إلى أنه توفي متأثرا بجراحه في المستشفى. 
     
وأوضح غلادكوف إن والد الطفل الذي كان في السيارة "في حالة صدمة"، ورغم إصابته رفض تلقي مساعدة طبية، بينما خضع سائق السيارة للعلاج من جروح بسبب شظايا في يديه. 
     
وتسبب هجوم آخر بطائرة مسيّرة في نشوب حريق بمحطة وقود في قرية بيسونوفكا، لكن تم إخماد النيران بسرعة، بحسب الحاكم. 
     
وكثفت موسكو وكييف الهجمات الجوية المتبادلة على مناطقهما الحدودية في الأسابيع الأخيرة.

أخبار دولية

بيلغرود

روسيا

اوكرانيا

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