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شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنفي تصدير بلادها الأسلحة إلى روسيا
أخبار دولية
2024-05-17 | 01:58
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شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنفي تصدير بلادها الأسلحة إلى روسيا
نفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المزاعم التي انتشرت على نطاق واسع بأن بيونغ يانغ تقوم بتصدير الأسلحة إلى روسيا، واصفة هذه الادعاءات بأنها "سخيفة".
وتتهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل مستمر كوريا الشمالية بإرسال أسلحة إلى روسيا، في تجاوز للعقوبات الدولية المفروضة على البلدين والتي من شأنها حظر أي عملية نقل أسلحة بينهما.
وأكدت كيم يو جونغ أن بيونغ يانغ "ليس لديها أي نية لتصدير قدراتها التقنية العسكرية إلى أي دولة"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجمعة.
واتهمت سيول وواشنطن بـ"تضليل الرأي العام عبر إطلاق إشاعة كاذبة بأن أنظمة الأسلحة التي ننتجها (...) مخصصة للتصدير إلى روسيا".
وشدد كيم يو جونغ على أن "الأمر الأكثر إلحاحا بالنسبة إلينا ليس الإعلان أو تصدير شيء ما، بل جعل جاهزية جيشنا للحرب والردع أكثر اكتمالا من حيث الجودة والكمية".
أخبار دولية
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