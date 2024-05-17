رئيس الوزراء التايلاندي يعرب عن "حزنه" لمقتل تايلانديين اثنين خلال هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

أعرب رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين عن "حزنه العميق" لمقتل تايلانديين اثنين خلال هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل، حيث لا تزال حماس تحتجز جثتيهما.



وكان أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن رهينتين تايلانديين كان يعتقد في وقت سابق أنهما على قيد الحياة في غزة قُتِلا في هجوم 7 تشرين الأول وأن جثتيهما محتجزتان في القطاع الفلسطيني.



وأشار الجيش إلى أنه أبلغ عائلتي الرجلين بمقتلهما.



وهناك الآن ستة رهائن تايلانديين محتجزين في غزة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.



وأعرب سريثا على منصة اكس عن حزن عميق بعدما علم أن الرهينتين التايلانديين في غزة، وهما السيد سونثايا أوكخاراسري والسيد سودثيساك رينثالاك، قد تأكدت وفاتهما الآن".



أضاف: "أتقدم بخالص التعازي لعائلتيهما"، مشيرا إلى أن "الحكومة التايلاندية ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين".