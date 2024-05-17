موسكو تعلن اعتراض أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

اعترضت روسيا أكثر من 100 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على جنوب البلاد، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها اعترضت 51 طائرة مسيّرة وست مسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم و44 مسيّرة فوق منطقة كراسنودار وست طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.