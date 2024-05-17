رئيس وزراء المجر: رئيس وزراء سلوفاكيا بين الحياة والموت

كشف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو بين الحياة والموت، بعد يومين من محاولة اغتياله التي تسببت في صدمة في أوروبا.



ودعا أوربان "لرئيس الوزراء وعبّر عن تضامنه مع سلوفاكيا"، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لعمله.