بوتين: التحالف الاستراتيجي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة سيتم تعزيزه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التحالف الاستراتيجي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة سيتم تعزيزه بشكل أكبر، مضيفا أن روسيا مستعدة لتزويد الصين بالطاقة النظيفة.



وذكر بوتين في معرض إكسبو الروسي الصيني في هاربين خلال زيارة دولة يقوم بها للدولة الآسيوية إن العلاقة الوثيقة بين موسكو وبكين تضمن أمن الطاقة وتعزز مصالح البلدين.