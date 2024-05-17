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توجيه تهمة الاغتصاب إلى وزير فرنسي سابق
أخبار دولية
2024-05-17 | 02:20
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توجيه تهمة الاغتصاب إلى وزير فرنسي سابق
وجّه الادعاء العام الفرنسي تهمة محاولة الاغتصاب إلى الوزير السابق داميان أباد في قضية من بين ثلاث قضايا لنساء اتهمنه بالاعتداء الجنسي، وفق ما أفادت مصادر قريبة من ملف القضية.
واعتبر أباد (44 عاما) النائب عن حزب "النهضة" الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون أن هذه الاتهامات "لا أساس له من الصحة".
وأكد أباد لوكالة فرانس برس أنه سيثبت أن "لا أساس لهذه الاتهامات"، مشددا على أنه "ليس لديه أدنى شك" في تبرئته في القضايا الأخرى.
ويعود الاتهام بمحاولة الاغتصاب إلى حادثة وقعت عام 2010 خلال حفل أقامه في منزله في باريس.
ولا يزال التحقيق مستمرا في قضيتي اعتداء أخريين تعودان إلى عامي 2010 و2011.
أخبار دولية
الوزير السابق داميان أباد
اغتصاب
فرنسا
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