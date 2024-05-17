تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة

أعلن الجيش الأميركي أن الحمولة الأولى من المساعدات الانسانية المخصصة لغزة عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن، تمّ تفريغها وبدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان "اليوم قرابة الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة، 06,00 ت غ)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الانسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء الموقت في غزة".