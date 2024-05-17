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o
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الشرطة تردي رجلاً حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب فرنسا
أخبار دولية
2024-05-17 | 02:14
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الشرطة تردي رجلاً حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب فرنسا
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الشرطة تردي رجلاً حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب فرنسا
أردت الشرطة الفرنسية رجلاً يحمل سكيناً وعصا من الحديد، كان يحاول إضرام النار في كنيس يهودي في روين بشمال غرب فرنسا، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان ومصدر مقرب من الملف.
وكتب الوزير عبر منصة إكس "في روين، قام أفراد الشرطة الوطنية بتحييد شخص مسلّح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح بإضرام النار في كنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم".
من جهته، أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الرجل "كان مسلّحا بسكين وعصا من الحديد، اقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، وقُتل الشخص".
وأوضح مصدر في الشرطة أن عناصرها "تدخلوا إثر بلاغ عن تصاعد دخان قرب الكنيس".
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