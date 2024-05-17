زيلينسكي: روسيا تقدمت لمسافة 10 كيلومترات داخل خاركيف لكن الوضع "استقر"

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تقدمت لمسافة 10 كيلومترات داخل منطقة خاركيف لكن الوضع "استقر" اعتبارا من اليوم الجمعة.



ونقل موقع آر.بي.سي-أوكرانيا عن زيلينسكي قوله للصحفيين "اليوم أوقفت قواتنا الدفاعية الروس حيث هم الآن. أعمق نقطة في تقدمهم هي 10 كيلومترات".