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إسقاط طائرة أميركية من طراز إم.كيو 9 مساء أمس في محافظة مأرب
أخبار دولية
2024-05-17 | 04:06
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إسقاط طائرة أميركية من طراز إم.كيو 9 مساء أمس في محافظة مأرب
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية أن الجماعة أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.كيو9 مساء أمس الخميس فوق محافظة مأرب في جنوب شرق البلاد.
وقال الحوثيون إنهم سينشرون صورا ومقاطع فيديو تثبت صحة هذا البيان، وأضافوا أنهم استهدفوا المسيرة بصاروخ سطح-جو محلي الصنع.
أخبار دولية
محافظة مأرب
الحوثيون ـ
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