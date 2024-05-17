إسرائيل تعتبر اتهامات جنوب إفريقيا بشأن "الإبادة" في غزة "منفصلة تماما عن الحقائق"

انتقدت إسرائيل القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماما" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.



واعتبر كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام لمحكمة العدل الدولية أن "جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".