"اغتيال" مدير أحد السجون الرئيسية في كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن مدير سجن لا موديلو، إحدى المؤسسات العقابية الرئيسية في كولومبيا، "اغتيل" الخميس في بوغوتا.



وقال وزير العدل نيستور أوسونا في مقطع فيديو على منصة "إكس"، "اغتيل للتو الكولونيل المتقاعد إلمر فرنانديز (...) بينما كان في سيارته".



وأوضح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن فرنانديز "تولى منصبه في 4 نيسان، ونفذ أوامر تأديبية وأجرى عمليات تفتيش عشوائية. واليوم اغتيل بطريقة فظيعة".



وتلقى فرنانديز تهديدات مكتوبة من مساجين قبل بضعة أسابيع تحذّره من إصدار أي أوامر جديدة لإجراء عمليات تفتيش في بعض ساحات لا موديلو" وفقا لوسائل إعلام محلية.



وأعلن الزعيم اليساري أن "مجلس أمن استثنائيا لاتخاذ التدابير المتعلقة بكل سجون البلاد".