الأمم المتحدة تحذر من أنها تلقّت 12% فقط مما طلبته لتوفير مساعدات للسودان

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أنها لم تتلق إلا 12 في المئة من تمويل بقيمة 2,7 مليار دولار طلبته لمساعدة السودان الذي يشهد حريا أهلية.



وشدد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لايركه لصحافيين على أن "هذا ليس مجرد نداء يواجه نقصا في التمويل، بل نداء يواجه نقصا كارثيا في التمويل".