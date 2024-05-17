مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: احذر من كارثة إنسانية إذا تمت مهاجمة مدينة الفاشر

اعلن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إنه يشعر "بالفزع" من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية مضيفا أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدين من طرفي الصراع محذرا من كارثة إنسانية إذا تمت مهاجمة المدينة.



وحذر تورك القائدين من أن القتال في الفاشر سيكون له "أثر كارثي على المدنيين" وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.