بوتين يؤكد أن روسيا لا تعتزم غزو مدينة خاركيف الأوكرانية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم البري الذي بدأته قواته في شمال شرق أوكرانيا هو ردّ على هجمات تطال الأراضي الروسية، مؤكدا أن جيشه لا يعتزم "في الوقت الحالي" غزو مدينة خاركيف.



وقال خلال مؤتمر صحافي في مدينة هاربين بشمال شرق الصين التي يزورها منذ الخميس: "لقد قلت علنا إنه في حال استمرار ذلك (الهجمات الأوكرانية)، سنضطر لإقامة منطقة أمنية، منطقة عازلة. هذا هو ما نقوم به".