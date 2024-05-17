رئيس الوزراء السلوفاكي يخضع "لعملية مجددا"... ووضعه لا يزال حرجا

خضع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي تعرض لمحاولة اغتيال الأربعاء لعملية جراحية جديدة ولا يزال وضعه الصحي "حرجا"، بحسب ما أعلن وزير الدفاع روبرت كاليناك.



وقال كاليناك في تصريحات لصحافيين في مستشفى بانسكا بيستتريتسا بوسط البلاد، إن فيكو "خضع لعملية جراحية استمرت زهاء ساعتين"، مضيفا أن "وضعه لا يزال حرجا. يجب الانتظار بلا شك بضعة أيام لرؤية كيف سيتطور".