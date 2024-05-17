وزير الداخلية الفرنسي: الرجل الذي أضرم النار في الكنيس في روان من أصل جزائري

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم، أن الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائري.



وقال دارمانان خلال مؤتمر صحفي في روان: "الشخص الذي أشعل النار في الكنيس في روان ليس فرنسيا، بل هو من أصل جزائري".