روسيا تعلن السيطرة على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع

أعلنت روسيا اليوم، أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرق أوكرانيا وأنه سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إطلاق هجوم بري جديد كبير.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات من مجموعة الشمال حررت 12 بلدة في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي... وتواصل التقدم في عمق دفاعات العدو".