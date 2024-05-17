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المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية

أخبار دولية
2024-05-17 | 08:38
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المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية
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المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية

أعلن مصدر في وزارة التجارة المغربية اليوم الجمعة أن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62 بالمئة لحماية السوق المحلية.

وأشار المصدر إلى أن العلامة التجارية التركية (اعتماد) ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34 بالمئة فقط.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4 بالمئة، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34 بالمئة.

ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004.

وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.
 

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