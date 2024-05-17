إندلاع حريق بمطار في روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن أجهزة الطوارىء أن حريقًا اندلع في مطار بمدينة مينيرالني فودي بجنوب روسيا اليوم الجمعة في أثناء أعمال بناء.



وذكرت نافذة (شوت) الإعلامية أن الحريق اندلع في صالة الوصول، فيما قالت وكالة تاس للأنباء إن فرق الإطفاء في طريقه إلى موقع الحريق.



وأظهرت صور نشرتها قنوات روسية على تيليغرام دخانًا كثيفًا يتصاعد من المبنى.