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إسرائيل تعتبر إتهامات بريتوريا بشأن الإبادة في غزة منفصلة تمامًا عن الحقائق
أخبار دولية
2024-05-17 | 10:00
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إسرائيل تعتبر إتهامات بريتوريا بشأن الإبادة في غزة منفصلة تمامًا عن الحقائق
انتقدت إسرائيل الجمعة القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تمامًا" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام لمحكمة العدل الدولية إن "جنوب إفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تمامًا عن الحقائق والظروف".
وأشار إلى أن الحرب ضد حماس في قطاع غزة "مأسوية" لكنها ليست "إبادة جماعية"، قائلًا: "ثمة حرب مأسوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية".
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.
وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت" بالقانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيًا".
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