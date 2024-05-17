أميركا: شاحنات مساعدات تبدأ التوجه إلى الرصيف البحري المؤقت في غزة

بدأت شاحنات المساعدات تتحرك نحو رصيف بحري موقت أقامته الولايات المتحدة قبالة ساحل غزة مع تنامي الضغوط الدولية لتعزيز توصيل الإمدادات إلى القطاع الساحلي المحاصر حيث يواجه مئات الآلاف أزمة إنسانية حادة.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت تتحرك إلى الشاطئ عبر الرصيف في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).



ولفتت القيادة الى أن الجيش الأميركي جمع الرصيف العائم سلفا في ميناء أسدود الإسرائيلي ونقله هذا الأسبوع إلى شاطئ قطاع غزة الذي يفتقر إلى بنية الموانئ التحتية لكن لم تطأ أقدام جنود أمريكيين شاطئ القطاع.



وأشارت الى أن المساعدات التي تصل إلى الرصيف جزء من "جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات" وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية.

