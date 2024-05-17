مسؤولون: إخماد حريق إندلع بمطار في روسيا

أعلنت خدمة الطوارىء اليوم الجمعة أنه جرى إخماد حريق اندلع في مطار في مدينة مينيرالني فودي في جنوب روسيا.



وشب الحريق في مبنى مكون من طابقين داخل منطقة انتظار السيارات بالمطار.



وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الطوارىء في وقت سابق اليوم الجمعة دخانًا يتصاعد من المبنى في حين كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.