رئيس الوزراء الاسباني سيعلن الأربعاء موعد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيعلن الأربعاء المقبل موعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، مستبعدا أن يتم هذا الاعتراف في 21 أيار المقبل.



وقال سانشيز الاشتراكي في مقابلة تلفزيونية لشرح سبب عدم المضي قدما في هذا الاعتراف الثلاثاء، وهو التاريخ الذي كان ذكره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نحن ننسّق مع الدول الأخرى".



وأشار بوريل الأسبوع الماضي في مقابلة مع إذاعة إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أبلغه أنه تمّ اختيار تاريخ 21 أيار للإعلان.



