أرامكو توقع 3 مذكرات تفاهم مع الشركات الأميركية ايروسيل وسبيريتوس وروندو

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها وقعت ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات إيروسيل وسبيريتوس وروندو الأميركية.



وقالت الشركة في بيان، إنه بموجب مذكرات التفاهم، تستهدف الشركات تعزيز تطوير الحلول المحتملة الخاصة بالطاقة المنخفضة الكربون.