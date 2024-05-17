إيران اعتقلت أكثر من 260 شخصا في تجمع "شيطاني"

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 260 شخصا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في تجمع "شيطاني" غربي العاصمة طهران.



وأفادت تسنيم بأنه "تم تفكيك شبكة شيطانية في طهران واعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين"، كاشفة أن المعتقلين بينهم 146 رجلا و115 امرأة، وأنه تم ضبط كحول ومخدرات تحظرها الشريعة الإسلامية في إيران.