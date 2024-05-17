بريطانيا تعلن نقل مساعدات لغزة عبر رصيف عائم للمرة الأولى

أعلنت بريطانيا اليوم، أنها نقلت مساعدات لغزة عبر رصيف عائم للمرة الأولى، وذلك باستخدام الرصيف الموقت الذي أقامته الولايات المتحدة لنقل مواد إغاثة إلى القطاع.



وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان: "تُسلم الآن المساعدات البريطانية للناس عبر الرصيف الموقت قبالة غزة".



وأضاف: "ستُرسل المزيد من المساعدات في الأسابيع المقبلة، لكننا نعلم أن الطريق البحري ليس هو الحل الوحيد. نحن بحاجة لرؤية المزيد من الطرق البرية مفتوحة".