منذ السادس من أيار... منظمة الصحة العالمية لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، أنها لم تتلق أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ السادس من أيار عندما أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بمغادرة شرق رفح.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش في جنيف، إن "إغلاق هذا المعبر يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي، فضلاً عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية".



وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "الأهم من ذلك هو أن آخر الإمدادات الطبية التي تلقيناها في غزة كانت قبل السادس من أيار".



وتابع: "تمكنا من توزيع بعض الإمدادات ولكن النقص كبير، بشكل خاص المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات".



وفي السابع من أيار، دخلت القوات الإسرائيلية شرق رفح بالدبابات قبل الاستيلاء على نقطة العبور التي تحمل الاسم نفسه، وأغلقت هذا الباب الحيوي أمام قوافل نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان المهددين بالمجاعة في غزة وفقًا للأمم المتحدة.



وأكد ياساريفيتش أن "المشكلة الأكثر أهمية حاليا هي نقص المحروقات".



وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى ما بين 1.4 و1.8 مليون لتر من المحروقات شهرياً لاستكمال أنشطة المؤسسات الصحية والشركاء الآخرين في هذا القطاع.



وقال: "حتى يوم أمس ومنذ إغلاق المعبر، دخل إلى رفح 159,000 ليتر فقط لجميع الشركاء العاملين في المجال الإنساني، وهي كمية غير كافية".