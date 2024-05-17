تعزيز الأمن حول مصالح إسرائيلية بالسويد بعد إطلاق نار ليلي قرب سفارة إسرائيل

أعلنت الشرطة السويدية تعزيز الإجراءات الأمنية حول مصالح إسرائيلية ويهودية في السويد بعد إطلاق نار ليلا قرب سفارة إسرائيل بوسط العاصمة ستوكهولم.



وقالت الشرطة على موقعها: "بسبب إطلاق النار المشبوه قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم، تتخذ الشرطة إجراءات أمنية لحماية الممتلكات والمصالح الإسرائيلية واليهودية في كلّ أنحاء البلد".