منظمة العفو الدولية: ينبغي على لبنان أن يوقف فورًا عمليات الترحيل القسري للنازحين

في مقابل كل الازمات التي تعصف بلبنان جراء النزوح السوري، اصرت سبع منظمات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية على انه ينبغي على لبنان أن يوقف فورًا عمليات الترحيل القسري للنازحين وأن يتراجع عن مجموعة من الإجراءات الصارمة وغير المسبوقة.