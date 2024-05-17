الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته أخذت جثث ثلاثة رهائن من غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن القوات الإسرائيلية أخذت جثث ثلاثة رهائن من قطاع غزة.



وكشف هاجاري أن الرهائن هم شاني لوك وأميت بوسكيلا وإسحق جيليرنتر، مشيرا الى أن حماس قتلتهم في مهرجان نوفا الموسيقي وتم نقل جثثهم إلى غزة.