مقتل أربعة بينهم ثلاثة أجانب في إطلاق نار في باميان في وسط أفغانستان

قتل ثلاثة أجانب وأفغاني الجمعة في إطلاق نار في ولاية باميان في وسط أفغانستان، على ما أعلن وزير الداخلية عبد المتين قاني.وقال قاني لوكالة فرانس برس: "قتل أفغاني وثلاثة أجانب وأصيب أربعة أجانب وثلاثة أفغان في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه."