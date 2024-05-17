إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية



دافعت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة.



وطلبت تل ابيب من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا‭ ‬بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح والانسحاب الكامل من غزة.



وخلال المرافعة، ادى احتجاج داخل قاعة محكمة العدل الدولية إلى مقاطعة موقتة لجلسات الاستماع للوفد الإسرائيلي.