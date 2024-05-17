حماس: نرفض تواجد أي قوة عسكرية على الأراضي الفلسطينية

اعتبرت حركة حماس في بيان، أن الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة قبالة قطاع غزة ليس بديلا عن فتح المعابر البرية كافة تحت إشراف فلسطيني.



وأكدت أنها ترفض أي وجود عسكري "لأي قوة كانت" على الأراضي الفلسطينية.