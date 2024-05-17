البيت الأبيض: هناك مساعدات تصل لتسليمها إلى غزة عبر الرصيف الموقت

أعلن البيت الأبيض ان هناك مساعدات إضافية من الولايات المتحدة تصل إلى قبرص لتحميلها على السفن وتسليمها إلى غزة عبر رصيف مؤقت جديد.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لصحفيين إن الولايات المتحدة لديها "خطة أمنية قوية" لحماية الأفراد المشاركين في تشغيل الرصيف.