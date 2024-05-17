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مستشار الأمن القومي الأميركي يزور السعودية السبت وإسرائيل الأحد
أخبار دولية
2024-05-17 | 15:15
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مستشار الأمن القومي الأميركي يزور السعودية السبت وإسرائيل الأحد
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان سيزور السعودية السبت ثم إسرائيل الأحد لمحادثات حول الحرب في غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن ساليفان سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد.
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